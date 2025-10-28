Малък самолет с 11 души на борда се разби в Кения, като загинаха всички пътници на борда, осем унгарци и двама германци, както и кенийският капитан на самолета, съобщи авиокомпанията Mombasa Air Safari Limited.

Самолетът се е разбил в крайбрежния окръг Квале, докато е летял към националния резерват „Масаи Мара“. Катастрофата е станала в хълмиста и гориста местност на около 40 километра от летището в Диани, което се намира в окръг Квале.

Комисарят на окръг Квале - Стивън Оринде, цитиран от АП, съобщи, че всички пасажери са чуждестранни туристи. Спасителните операции на мястото на катастрофата продължават.

Кенийската гражданска авиационна администрация съобщи, че е започнало разследване за причините за авиоинцидента.

Националният резерват „Масаи Мара“ е популярна туристическа дестинация, известна с ежегодната миграция на антилопи гну от националния парк „Серенгети“ в Танзания.

