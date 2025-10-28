Предложенията, които депутатите обсъждат за възнагражденията в здравеопазвено, са "добра стъпка, ако наистина се осъществят", но не решават всички проблеми на младите лекари. Това заяви в ефира на NOVA NEWS д-р Даниел Кипров, общопрактикуващ лекар от инициативен комитет "Бъдеще в България". Според него, освен финансовия стимул, са нужни и гаранции, че средствата ще се разпределят справедливо, както и цялостна реформа в системата за специализация.

Д-р Даниел Кипров изрази скептицизъм относно обещанията на властта, като заяви, че младите лекари ще повярват едва когато видят реални резултати.

Как ще бъдат увеличени заплатите на специализантите

Според него проблемът не е само в размера на заплащането, а и в начина, по който се разпределят средствата в болниците. Той алармира за продължаващи злоупотреби, при които директори получават огромни възнаграждения, докато работещите, които "крепят цялата работа на своите рамене", получават заплати от порядъка на 1000-2000 лв. максимално. "Ако само се дават повече пари, обаче тези, от които зависи как се разпределят, ги заделят най-вече за себе си, не знам дали това ще е работещо решение. Трябва да има някакъв механизъм, който да гарантира, че тези пари ще стигнат реално до хората, които вършат работата", подчерта д-р Кипров.

Основната борба на младите медици не е само за по-високи заплати, а за "устойчиво развитие" на системата, което да спре изтичането на кадри в чужбина. Д-р Кипров разкри, че един от големите проблеми е свързан с наредбата за специализациите и условията за работа, които често принуждават младите лекари да напуснат страната. Той сподели, че специализанти са били заплашвани с прекратяване на специализацията заради участие в протестите. "Невинаги е само за заплащане, ами не могат да си намерят място, където да бъдат специализиращи лекари. И също, когато успеят да намерят, това да бъде използвано като оръжие срещу тях", обясни той.

Колкото до това дали съжалява за личното си решение да откаже работа в Германия, за да остане в България, д-р Кипров призна, че понякога има колебания, но към момента вярва, че може да допринесе за развитието на здравеопазването тук. Той обаче предупреди, че това може "много рязко да се промени", ако не види реални стъпки към подобряване на системата.

