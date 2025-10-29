Снимка: iStock
-
Северна Корея извърши изпитание с крилати ракети
-
26 жертви на нови израелски удари по Ивицата Газа
-
Ураганът "Мелиса" се насочва към Куба, след като удари Ямайка с ветрове от 295 км/ч
-
Спортни новини (28.10.2025 - късна)
-
Проект "Без екран": Тийнейджъри заменят телефоните с танци, спорт и нови приятелства
-
Хижа "Иван Вазов" и хижарите на "Белмекен" сред победителите в "Хижа на годината"
Това ще са първите в историята ни бюджети в евро
Днес Надзорните съвети на НОИ и НЗОК ще разгледат план-сметките на двете институции за следващата година. Това ще са първите в историята ни бюджети в евро.
В бюджета на общественото осигуряване е записана сума от 605 евро за минималната работна заплата. Минимален осигурителен праг - същият като минималната заплата - 605 евро.
Първият бюджет на България в евро вече е разписан (ОБЗОР)
За промени трябва да се готвят хората с по-високи доходи. Ако бъде одобрен проектът, те вече ще се осигуряват върху 2352 евро или близо 4600 лева - тоест, прагът се вдига с над 450 лева спрямо сега.
План-сметката на НЗОК все още не е публично оповестена, но неофициално се знае, че няма да има вдигане на здравните осигуровки.Редактор: Ина Григорова
Последвайте ни