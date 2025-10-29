ГЕРБ-СДС, "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ" подписаха анекс към Споразумението за парламентарно мнозинство за изпълнение на управленска програма. Той засяга темата за ротацията на председателя на Народното събрание.

С анекса се утвърждава нов механизъм за ротационно заемане на поста председател на Народното събрание. Съгласно договореното, всяка от трите политически формации ще излъчва свой кандидат за председател на парламента на ротационен принцип, като всеки мандат ще бъде с продължителност 10 месеца.

Рая Назарян е новият председател на Народното събрание

Редът на ротация ще бъде следният:

1.Коалиция ГЕРБ–СДС

2.Политическа партия "Има такъв народ"

3.Коалиция "БСП–Обединена левица"

След изчерпване на тази последователност, ротацията ще започва отначало. Останалите клаузи на Споразумението за парламентарно мнозинство остават непроменени. Анексът влиза в сила от датата на неговото подписване от трите страни.

Партньорите във властта постигнаха съгласие по въпроса във вторник на заседание на Съвета за съвместно управление във вторник.

По-рано днес Наталия Киселова бе сменена от Рая Назарян, номинирана от ГЕРБ.

