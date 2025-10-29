Чувстват ли се децата сигурни в училище и страхуват ли се от своите връстници? Докато обществото обсъжда крайни мерки като забрана на социалните мрежи и поставяне на металдетектори, ученици и експерти са на мнение, че решението на проблема с агресията се крие другаде - във възпитанието, комуникацията и изграждането на умения за решаване на конфликти. Тази позиция споделиха в студиото на „Социална мрежа“ по NOVA NEWS училищният психолог Боян Боев и ученичките Мила Генкова и Никол Тонкова.

Според ученичките от 51-во СУ "Елисавета Багряна" шокиращите случаи на насилие, които стигат до новините, не са част от тяхното ежедневие. „Не мисля, че има много враждебност. Като цяло няма много агресия, обстановката е доста спокойна, освен в много редки случаи“, заяви Мила Генкова, ученичка в 9-и клас. Съученичката ѝ от 10-и клас, Никол Тонкова, допълни, че ако има прояви на агресия, те са предимно вербални.

Около 1000 наказателни досъдебни производства годишно за престъпления, извършени от деца

И двете момичета споделиха, че не изпитват страх в училищната среда, тъй като се чувстват подкрепени от близки и приятели. Те обаче са категорични, че коренът на проблема с агресивното поведение трябва да се търси в семейството. „Много силно вярвам, че всичко идва от възпитанието, което получаваме от дома. Това, което се случва вкъщи, е основата на всичките ни морали“, сподели Мила.

Що се отнася до предложените мерки за справяне с насилието, учениците имат своите резерви. Според тях забраната на социалните мрежи за лица под 15 години може и да помогне срещу онлайн тормоза, но металдетекторите на входовете на училищата по-скоро биха създали хаос, отколкото да донесат ред.

Училищният психолог Боян Боев подкрепи тезата, че поведението на децата е отражение на света на възрастните. „Децата преди всичко попиват това, което ние възрастните им предлагаме. Много често те не осъзнават, че причиняват вреда, казват: "Това е игра". Ние, възрастните, трябва да разграничим кое е игра и кое причинява болка“, обясни той.

Според Боев ключът към решаването на проблемите е в разбирането на взаимоотношенията, а не в налагането на забрани. Той цитира мисъл от книгата "Стойте до децата си": „Действието има смисъл само във връзката между хората и ако не разбираме нея, действието на всяко ниво би възбудило единствено конфликти“.

Психологът разказа, че вече съществува национална програма на МОН за „сигурна образователна среда без агресия“, която е насочена към социално-емоционалното обучение на децата - умения за самопознание, вземане на решения и работа в екип. За съжаление, към момента тя обхваща само началния етап (от 1-ви до 4-ти клас), но надеждата е да бъде разпространена и в горните класове, където проблемите с агресията са най-видими.

