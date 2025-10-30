Новата българска комедия „Рожден ден“ тръгва по кината в цялата страна от 7 ноември. Лентата е описана като забавна и трогателна история за приятелство, прошка и вторите шансове, която напомня за доброто, което всеки носи в себе си. Във филма участват обичани български актьори като Меглена Караламбова и Васил Банов, за когото това е последното екранно превъплъщение, както и Свежен Младенов, Станимир Гъмов, Стефан Денолюбов и Милена Аврамова.

Режисьорът Ивайло Пенчев споделя, че създаването на добра комедия е едно от най-големите предизвикателства в киното. "Според мен комедията е най-сложният жанр. Много лесно е да разплачеш зрителя, трудно е обаче да го разсмееш", казва той и добавя, че е щастлив, защото филмите му успяват не само да разсмеят публиката, но и да я накарат да се замисли върху сериозни теми.

Заглавието на филма не е случайно. "Филмът се казва „Рожден ден“, защото празнуваме рождения ден на една от героините на филма и то в три различни години - в настояще, минало и бъдеще", обяснява Пенчев. Според него рожденият ден е не просто дата, а момент, който може да промени съдбата и да ни накара да правим добро.

Актьорите, участващи във филма, също споделят вълнението си от проекта. Според Милена Аврамова, режисьорът Ивайло Пенчев не е изневерил на "изключителното си чувство за хумор", като в същото време е създал история с дълбок "човешки и житейски смисъл". Тя описва героите като "една групичка малка, която се бори всъщност за нещо много хубаво".

Колегата ѝ Николай Гундеров, който във филма си партнира с Аврамова, с усмивка описва динамиката между техните герои: "Тя играе положителната роля, аз - отрицателната, но знаете, че и в батериите е така - за да произведат електричество, трябва да има плюс и минус".

Той подчертава, че най-важното в един филм е чувството за хумор, което според него все повече изчезва от изкуството и е "записано в Червената книга". Гундеров вярва, че именно комедията позволява на хората да погледнат с хумор дори на трагичните моменти в живота.

„Рожден ден“ е комедия с кауза, която напомня за доброто във всеки от нас и за това, че всеки може да бъде съпричастен. Филмът обещава да донесе на зрителите както смях, така и повод за размисъл за приятелството, прошката и възможността за промяна.

Целия разговор гледайте във видеото.