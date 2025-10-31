Все се повече възпитаници на българските неделни училища в чужбина предпочитат да завършват висшето си образование у нас. Много от тях решават и да се установят трайно в страната.

Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий“ оказва активна методическа подкрепа на училищата и преподавателите по български извън страната. Там го наричат университетът на българите в чужбина. Румен Бахов посети Рим и Ню Йорк, където чу как едно българо-японско дете пее на български в българско училище.

Деца, родени далеч от България, изричат първите си думи на родния език — благодарение на българските неделни училища по света. В техните класни стаи, макар и на хиляди километри от родината, звучи българска реч, песни и стихове.

„Обичам България, искам да уча и да работя там. Много обичам да говоря езика и самата държава е великолепна. Прекрасна е България!“ – казват децата, родени в чужбина.

Неделните училища, подкрепени от Великотърновския университет, се превръщат в малки острови на българщината по света. Там преподаватели и родители заедно учат децата не само на езика, но и на обич към родината.

„Да, много ми харесва да уча български език в Българското училище“, споделя малка ученичка, докато прилежно записва думите си на лист.

Не всички родители говорят български у дома. Затова неделните училища са шанс за децата да наваксат и да усвоят книжовната реч.

„Не всички родители вкъщи се занимават с тези деца на български. И ние се стремим тук да изравним нивото до края на годината“, обясняват преподаватели.

Българските неделни училища по света връщат децата у дома – макар и само за няколко часа седмично.

„Казвам се Борис, роден съм в Брюксел. Посещавам Българското училище, защото искам да уча български, да не го забравям. У дома си говорим само на български“, казва едно от децата.

Според преподавателите това са типични двуезични деца, които живеят между две култури, но не искат да губят връзката с корените си.

Преподавателите от университета споделят, че контактът с училищата в чужбина им позволява да обменят добри практики и да помагат методически.

„Контактът с тези училища ни дава възможност да внесем техния опит и в нашите аудитории, където обучаваме бъдещи учители. А същевременно ние можем да ги подкрепим методически“, казват преподаватели.

Децата зад граница не се различават по нищо от връстниците си в България – те също са любопитни, амбициозни и горди с произхода си.

„Българското училище най-много харесвам, защото е прекрасен начин да покажа колко много обичам моята родина“, споделя ученичка.

Преподавателите зад граница си спомнят, че в началото на 2000-те малцина са вярвали, че децата ще искат да се върнат в България.

Все повече български семейства в чужбина обаче вече виждат образованието в България като реална възможност за децата си. А броят на родените в чужбина млади българи, които избират да продължат висшето си образование у нас, расте с всяка година.

Неделните училища по света доказват, че България не е само географско място, а чувство, което може да се носи в сърцето – навсякъде по света.