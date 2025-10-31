Снимка: БГНЕС
-
Шофьор избяга след катастрофа в Пловдив, удари светофар и се заби в дърво
-
Година след бруталното нападение над младеж с боксове и бухалки: Двама непълнолетни са с административно наказание
-
След промяната на параметрите в бюджета за 2026: Синдикатите отмениха готвения протест
-
Едноминутно мълчание в памет на 15-годишния Красимир, намушкан в столичен мол
-
Моторист е в кома след тежка катастрофа в София (ВИДЕО)
-
Огради от изкоп за метрото се откъснаха и удариха движеща се кола в София
На място има екипи на пожарната и полицията
Кола катастрофира и блокира трамвайните линии край „Руски паметник“. Инцидентът е станал на бул. „Акад. Иван Гешов“ до "Пиргов". На място има екипи на пожарната и полицията. Блокирани са 10 трамвая.
Редактор: Габриела Павлова
Последвайте ни