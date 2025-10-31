Кола катастрофира и блокира трамвайните линии край „Руски паметник“. Инцидентът е станал на бул. „Акад. Иван Гешов“ до "Пиргов". На място има екипи на пожарната и полицията. Блокирани са 10 трамвая.

Редактор: Габриела Павлова