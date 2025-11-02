Снимка, Видео: Георги Манев, NOVA
-
Година след трагедията в Нови Сад: Сърбия скърби с масови протести за справедливост
-
Катастрофа край „Руски паметник” блокира движението на трамваи (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Шофьор избяга след катастрофа в Пловдив, удари светофар и се заби в дърво
-
Година след бруталното нападение над младеж с боксове и бухалки: Двама непълнолетни са с административно наказание
-
След промяната на параметрите в бюджета за 2026: Синдикатите отмениха готвения протест
-
Едноминутно мълчание в памет на 15-годишния Красимир, намушкан в столичен мол
Образувала се е тапа
Камион се запали на Прохода на републиката в посока Стара Загора. Образувало се е километрично задръстване в двете посоки.
Снимка: Георги Манев, NOVA
Движението се регулира от полицията.
Запалена е и гора. На мястото на инцидента има две пожарни.
Последвайте ни