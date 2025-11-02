Образувала се е тапа

Камион се запали на Прохода на републиката в посока Стара Загора. Образувало се е километрично задръстване в двете посоки.

камионСнимка: Георги Манев, NOVA

Движението се регулира от полицията. 

Запалена е и гора. На мястото на инцидента има две пожарни.

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking