Тя е диагностицирана с ревматоиден артрит
Верена Годерски започва да се занимава с триатлон, след като лекарите ѝ поставят диагноза ревматоиден артрит. За нея спортът се превръща в лекарство и двигател за живот. Историята на Верена разказва "Дойче веле".
Благодарение на редовни тренировки и промени в храненето, болките ѝ намаляват и днес Верена участва в състезания по триатлон, като споделя опита си в социалните мрежи, за да вдъхнови и други хора с подобни проблеми.
Лекари посочват, че движението е един от най-ефективните лекове срещу редица заболявания — от болки в ставите и гърба до сърдечно-съдови проблеми, диабет, дори рак и депресия.
Физиотерапевти и медици обясняват, че дългото седене е изключително вредно — то отслабва мускулите, влошава кръвообращението и повишава риска от редица болести. Решението е редовна активност: дори кратки разходки, изправяне на всеки 45 минути или упражнения по време на обедна почивка.
Световната здравна организация препоръчва поне пет часа умерена физическа активност седмично.
Посланието е ясно — движението е най-доброто лекарство. То поддържа тялото и ума в баланс и може да помогне дори там, където медикаментите не успяват.
Редактор: Цветина Петрова
