В началото на първата пълна ноемврийска седмица „сиромашкото” лято ще отстъпи пред преминаващ студен атмосферен фронт с локални валежи, вятър и по-ниски температури. В понеделник преди обяд ще е слънчево. В ниските части на страната ще има условия за мъгли. Следобед облачността ще е променлива, а вечерта ще превали в западните райони. Дъждовно ще бъде през нощта и във вторник и в Южна и Източна България. Валежите ще са с локален характер. Ще се усили вятърът от Северозапад.

В сряда и четвъртък облачността ще се разкъсва към слънчево време и вероятността за дъжд ще е сравнително малка. Потенциал за валежи ще има и в петък - не повсеместни, а в отделни точки на Източна България. В събота и неделя ще бъде преобладаващо слънчево, с мразовити сутрини с предпоставки за слана.

Дневните температури ще останат сравнително високи в понеделник – в интервала 17-22 градуса, а към средата на седмицата ще се понижат до нива между 10 и 15 градуса. Периодът ще е с предпоставки за мъгли в ранните часове. Там, където видимостта е намалена продължително, усещането ще е за по-прохладно време.

Слънчева ноемврийска есен в неделя

Ранните прогнози допускат неустойчива, динамична обстановка в периода 10-13 ноември с оформянето на циклони в Средиземноморието. Ще е облачно и с валежи от дъжд. Дневните температури ще се запазят в късноесенния диапазон - 10-15 градуса.

Ако прогнозираната циркулация се запази, около средата на месеца (14-17 ноември) вероятността за валежи ще е малка. Ще се затопли и термометрите ще се колебаят до около 22-23 градуса.





На този етап втората половина на ноември би трябвало да е с повече слънчеви и сравнително малко дъждовни дни. Температурите до края на месеца, както и в началото на декември ще са по-често над обичайните нива. Сезонът традиционно е с условия за мъгливи предиобеди в котловините, низините и покрай водоемите.