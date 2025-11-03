Шофьорът, помел шест паркирани коли в центъра на София в неделя вечерта, е бившият член на Съвета на директорите на "Автомагистрали" ЕАД инж. Филип Маркулиев, научи NOVA. Инцидентът стана на бул. „Витоша”. Като по чудо няма пострадали. Пробата за алкохол на 42-годишния мъж е отчела над 1,2 промила. Полевият му тест за наркотици е отрицателен. Той беше задържан за 24 часа. Взета му е и кръвна проба.

На кадри, предоставени на NOVA от собственици на съседен до мястото на катастрофата магазин, се вижда моментът на удара и високата скорост, с която се движи колата.

Шофьор помете 6 паркирани коли в центъра на София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Константин Атанасов е един от потърпевшите. Според него ударените паркирани автомобили са били четири, както и един контейнер за боклук.

„Водачът се държеше нагло и предизвикателно. Смееше се през цялото време. Пред полицаите обясняваше, че се е движел с 50 км/ч и не знае какво е станало”, разказа Атанасов. Според него обаче скоростта е била по-висока.

От информационния масив на "Пътна полиция" става ясно, че книжката на нарушителя е била отнета за шест месеца през 2018 г. и му е била наложена глоба от 500 лв. Тогава бил установен да шофира в нетрезво състояние като пробата с дрегер отчела 0,87 промила, а кръвният тест дал резултат 0,72.

Водачът има и 14 електронни фиша, всички те - за шофиране с превишена скорост.