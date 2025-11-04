„Еврото не е просто парична единица. Това е стратегически избор, който затвърждава мястото на България в сърцето на обединена и силна Европа”. Това заяви премиерът Росен Желязков по време на конференцията на високо равнище „България на прага на еврозоната”. Събитието е организирано от Министерството на финансите и Българската народна банка и се състои в резиденция „Бояна”. Форумът е част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 г.

„Нашата цел не е присъединяването, а да сме част от еврозоната”, заяви министър-председателят. По думите му това означава пълноправно участие в европейската икономическа архитектура. „Днес България стои на прага на важен в своето историческо развитие момент. От 1 януари ще станем част от семейството на държави, приели еврото като своя валута, не като чужда, която обединява над 340 милиона граждани в повече от 20 европейски държави”, заяви още Желязков.

„Присъствието на официалните гости тук е ясен знак за силната европейска солидарност и партньорство, които винаги са били важна и градивна част от нашия общ проект – обединена Европа”, каза още в изложението си Желязков. „България е подготвена във всички аспекти – законодателна рамка, логистична подготовка, адаптация на информационни и платежни системи, механизми за защита и информираност на потребителите”, увери министър-председателят.

Желязков подчерта, че през годините доверието на българите е било сериозно подкопавано от антиевропейски политически играчи, каквито днес има във всяка държава членка. „У нас те използваха неверни внушения, спекулативни твърдения и дори страх. Въпреки това ние продължаваме да избираме със сърцето си европейски път”, твърди премиерът.

Той изрази убеденост, че колебанията на българите относно еврото ще се разсеят „съвсем скоро”. По думите му „дори най-убедените скептици ще се убедят сами, че основанията за техния страх са преувеличени и неоснователни.

Редактор: Калина Петкова