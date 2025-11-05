Продължава разследването за тоновете пилешко месо без документи, открити в цех и два склада в София. До момента са намерени над 70 тона.

Проверките са извършени в трите помещения. Към момента дружеството, което ги стопанисва, не е предоставило необходимите документи. Не е ясен и произходът на месото.

Над 70 тона пилешко месо без документи и с неясен произход са открити в цех и два склада в София

Помещенията са запечатани и няма опасност месото да бъде разпространено в търговската мрежа, увериха властите.

