Не е ясен и произходът му
Продължава разследването за тоновете пилешко месо без документи, открити в цех и два склада в София. До момента са намерени над 70 тона.
Проверките са извършени в трите помещения. Към момента дружеството, което ги стопанисва, не е предоставило необходимите документи. Не е ясен и произходът на месото.
Над 70 тона пилешко месо без документи и с неясен произход са открити в цех и два склада в София
Помещенията са запечатани и няма опасност месото да бъде разпространено в търговската мрежа, увериха властите.
