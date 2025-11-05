-
Увеличението на осигуровките е само началото, гответе за ръст на данъците, посочи още бившият вицепремиер
Призовавам депутатите от всички партии да не приемат този бюджет. За целия преход до 2020 г. разходите бяха средно 30%, най-много - 40. Дори левите правителства харчеха по-малко. В момента разходите са 46-47%. Променя се видът на държавата, започваме да приличаме на комунистическите страни, а бяхме една от най-дисциплинираните в Европа. Това каза бившият вицепремиер и икономически министър Николай Василев в ефира на „Здравей, България”.
„Аз съм против това да се смята, че 3% дефицит е нещо положително. Правилната цел е в години, в които няма криза, да има излишък”, посочи той. И уточни, че дефицитът, заради завишените приходи, би трябвало вече да е 5%, а към края на годината – към 8%, като такъв ще бъде и догодина.
"Освен това няма нито един човек в държавата, който да се заблуждава, че ще има събираемост на ДДС повече от 30% годишно", продължи Василев.
Дацов: Икономически растеж не се постига чрез увеличаване на данъците
Той подчерта, че увеличението на осигуровките е „само началото" и в следващите години трябва да се готвим за увеличение и на данъците. И допълни, че страната върви към прогресивен данък. „Прекият ефект ще бъде около 50 лева на месец средно на човек, от които 60% плаща бизнесът и 40% - гражданинът”, обясни Василев.
По негови думи бизнесът ще спре инвестициите, тъй като средата се влошава.
По отношение на данък дивидент той каза, че за пръв път чува, че с увеличаване на данъци се изсветлява икономиката. „Този данък ние може да го плащаме, може и да не го плащаме. Може да си платим заплати, например. Това е законно. Ще бъде по-изгодно фирмите да плащат заплати, а не дивиденти”, обясни икономистът.
Какви рискове крие Бюджет 2026
Той беше категоричен, че инфлацията у нас се дължи на огромните държавни разходи, дефицити и дългове.
Василев смята, че депутатите ще гласуват този бюджет заради партийната дисциплина. „Има криворазбрано усещане, че като раздават пари в държавния сектор, си купуват следващите избори. Нещата не работят така”, допълни той.
Бившият вицепремиер каза още, че е необходимо да се направи както голямо съкращение на държавната администрация - около 30 хиляди души, така и структурна реформа в публичния сектор.
По темата за "Лукойл" той смята, че най-лошите варианти са рафинерията да бъде купена от държавата или от "български олигарси". "Най-добрият вариант е да се появи страхотен западен инвеститор, а временен вариант е държавата да назначи особен управител", допълни още Василев.
Редактор: Цветина Петрова
