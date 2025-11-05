Призовавам депутатите от всички партии да не приемат този бюджет. За целия преход до 2020 г. разходите бяха средно 30%, най-много - 40. Дори левите правителства харчеха по-малко. В момента разходите са 46-47%. Променя се видът на държавата, започваме да приличаме на комунистическите страни, а бяхме една от най-дисциплинираните в Европа. Това каза бившият вицепремиер и икономически министър Николай Василев в ефира на „Здравей, България”.

„Аз съм против това да се смята, че 3% дефицит е нещо положително. Правилната цел е в години, в които няма криза, да има излишък”, посочи той. И уточни, че дефицитът, заради завишените приходи, би трябвало вече да е 5%, а към края на годината – към 8%, като такъв ще бъде и догодина.

"Освен това няма нито един човек в държавата, който да се заблуждава, че ще има събираемост на ДДС повече от 30% годишно", продължи Василев.

Той подчерта, че увеличението на осигуровките е „само началото" и в следващите години трябва да се готвим за увеличение и на данъците. И допълни, че страната върви към прогресивен данък. „Прекият ефект ще бъде около 50 лева на месец средно на човек, от които 60% плаща бизнесът и 40% - гражданинът”, обясни Василев.

По негови думи бизнесът ще спре инвестициите, тъй като средата се влошава.

По отношение на данък дивидент той каза, че за пръв път чува, че с увеличаване на данъци се изсветлява икономиката. „Този данък ние може да го плащаме, може и да не го плащаме. Може да си платим заплати, например. Това е законно. Ще бъде по-изгодно фирмите да плащат заплати, а не дивиденти”, обясни икономистът.

Той беше категоричен, че инфлацията у нас се дължи на огромните държавни разходи, дефицити и дългове.

Василев смята, че депутатите ще гласуват този бюджет заради партийната дисциплина. „Има криворазбрано усещане, че като раздават пари в държавния сектор, си купуват следващите избори. Нещата не работят така”, допълни той.

Бившият вицепремиер каза още, че е необходимо да се направи както голямо съкращение на държавната администрация - около 30 хиляди души, така и структурна реформа в публичния сектор.

По темата за "Лукойл" той смята, че най-лошите варианти са рафинерията да бъде купена от държавата или от "български олигарси". "Най-добрият вариант е да се появи страхотен западен инвеститор, а временен вариант е държавата да назначи особен управител", допълни още Василев.

