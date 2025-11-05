Кметът на София Васил Терзиев поиска във вторник оставката на главния архитект на Столичната община арх. Богдана Панайотова. Решението идва като част от по-широката реформа в администрацията и новата структура на Столичната община, която ще бъде внесена за обсъждане в Общинския съвет до края на седмицата.

„Още от началото на мандата беше ясно, че София има нужда от нов подход в градоустройството – дългосрочно планиране, по-добра координация и модерна структура, която да работи с ясни приоритети и резултати. В хода на работата стана ясно, че с арх. Панайотова имаме различни виждания за това как трябва да изглежда тази организация и каква да бъде ролята на главния архитект в нея“, посочи Васил Терзиев.

По думите му бъдещето на София изисква заместник-кмет по градско планиране с визионерски начин на мислене, който да бъде подпомогнат от компактна, технически фокусирана администрация, обслужваща по-широка визия и даваща поле за стратегическо планиране, иновации и инвестиции.

„Реформата, която започваме, цели именно това – да изведе градоустройството на следващо ниво, да направи планирането предвидимо, интегрирано и устойчиво, и да постави ясен ред и отговорност в управлението на процесите. Това е трудна, но необходима стъпка, която предприемам след изчерпване на възможностите за диалог“, допълни кметът.

Администрацията на Терзиев е в готовност да осигури непрекъснатост в работата на направление „Архитектура и градоустройство“, като временният ръководител ще бъде определен със заповед до провеждане на процедура за избор на нов главен архитект.

Приоритетите за следващия етап са:

• изработването на задание за актуализацията на Общия устройствен план;

• преминаване към цялостно и ресурсно обезпечено планиране на територията;

• разширяване и прилагане на стандартите за градската среда за по-красив и по-добре работещ град;

• навременен и прозрачен контрол на строителството и мерки срещу презастрояването;

• систематична и целенасочена грижа за културното наследство;

• фокусирана работа по ключови градски проекти;

• прозрачност на процедурите и на крайния резултат.

„За да се случат тези неща с темпото, което всички очакваме, ще предложа ново, много по-логично и ефективно разпределение в новата структура на Столичната община, където градското планиране ще има важно място с ясно разграничени отговорности, силен заместник-кмет по направление и обединени технически звена, които работят в синхрон. Структурата ще представим до края на настоящата седмица“, заяви Терзиев.

„В управлението понякога има моменти, когато трудните решения не са избор, а задължение. Градът не може да чака, докато ние се колебаем. София има нужда от устрем, визия и дисциплина в изпълнението, и аз винаги ще правя всичко възможно, за да отговарям на нуждите на града“, категоричен е кметът.

