В четвъртък в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха певицата Сантра, спортистът Невяна Владинова и археологът проф. Николай Овчаров.

Първата от тях бе свързана с бонусите в държавната администрация и трябва ли да бъде наложен таван.

След това гостите обсъдиха дали липсата на доверие в здравната система, или подценяване на рисковете са причина 37% от българите да не ходят на профилактични прегледи. Най-голямото здравно проучване в Европа показва, че една трета от българите неглижират годишните профилактични прегледи.

Повече гледайте във видеото.