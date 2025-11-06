-
Коментар на Сантра, Невяна Владинова и проф. Николай Овчаров
В четвъртък в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха певицата Сантра, спортистът Невяна Владинова и археологът проф. Николай Овчаров.
Първата от тях бе свързана с бонусите в държавната администрация и трябва ли да бъде наложен таван.
След това гостите обсъдиха дали липсата на доверие в здравната система, или подценяване на рисковете са причина 37% от българите да не ходят на профилактични прегледи. Най-голямото здравно проучване в Европа показва, че една трета от българите неглижират годишните профилактични прегледи.
Повече гледайте във видеото.
