След като столичният кмет поиска оставката на главния архитект на София в четвъртък, днес тя обяви, че няма намерение да напусне поста, тъй като не намира основание за това. Архитект Богдана Панайотова обяви, че очаква разговор на четири очи с Васил Терзиев, защото била уведомена за намеренията му чрез SMS.

В публикация във Facebook в четвъртък столичният кмет обяви, че иска оставката на главния архитект на София.

Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на София

„Още от началото на мандата беше ясно, че София има нужда от нов подход в градоустройството – дългосрочно планиране, по-добра координация и модерна структура, която да работи с ясни приоритети и резултати.В хода на работата стана ясно, че с арх. Панайотова имаме различни виждания за това как трябва да изглежда тази организация и каква да бъде ролята на главния архитект в нея”, заяви Терзиев в своята публикация.

Аргументите за това обаче се оказаха неясни за самата Богдана Панайотова.

„Въобще не мога да намеря причината за различия във визията за градоустройството. Всичко, което сме поели заедно като ангажименти – включително публично-експертни съвети, както и прозрачност – всичко това, като изпълнение на администрацията на НАГ, е изпълнено вече”, заяви тя.

Според Панайотова не е изключено като противоречие Терзиев да визира новата структура на Столичната община, която ще въведе.

„По тази структура имах запитвания, отправени към мен преди месец – и то от него – във връзка с това колко мога да намаля от бройките към звеното към главния архитект. Аз си представих един доклад, в който абсолютно обосновано доказах и казах, че няма как тези бройки да бъдат намалени под един санитарен минимум”, каза главният архитект.

Васил Терзиев предлага нов зам.-кмет по Градско планиране и развитие

Оставка обаче няма намерение да подава. A Терзиев обяви новата структура на Столичната община. Тя включва нов заместник-кмет в направление “Градско планиране и развитие”, ново направление „Сигурност“, звено за стратегически комуникации и инспекторат за противодействие на корупцията, както и разграничение между стратегическите, експертните и административните функции, като се създават по-преки линии на отчетност и контрол.