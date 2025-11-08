Продължава издирването на 20-годишната Стефани, изчезнала на Витоша. Момичето последно е видяно край резиденция „Бояна”. И тази сутрин планински спасители и доброволци тръгват към планината.

Издирват 20-годишната Стефани, изчезнала на Витоша (СНИМКИ)

Пред NOVA майката на Стефани обясни, че дъщеря ѝ често ходи по планините, тренира спортно катерене и е подготвена физически.

„Не е избягала, по-скоро си е тръгнала от нещо. Имаше своите търсения и съмнения. Беше на кръстопът”, разказа майката.