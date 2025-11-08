Снимка: Цеца Алексова, NOVA
При инцидента загинаха 6 бежанци
26-годишният румънски гражданин Страте Чиприян получи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража”. След катастрофата в четвъртък вечерта в Бургас, когато след гонка с екипи на "Гранична полиция" автомобилът управляван от него самокатастрофира и загинаха 6 от общо 9 превозвани мигранти, мъжът получи две обвинения - за причиняване на смърт на повече от едно лице при ПТП.
Румънецът, причинил смъртта на шестима мигранти край Бургас, остава в ареста
Другото обвинение е за подпомагане на деветимата пасажери да пребивават и преминават през българска територия в нарушение на закона.
В съдебна зала стана ясно, че работи като мебелист. Попаднал в ролята на муле, след като намерил обява за превозване на пътници от България.
