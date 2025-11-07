Окръжна прокуратура –Бургас задържа за срок до 72 часа румънския гражданин, превозвал мигранти в района на града. Той е обвинен в умишлено причиняване на смъртта на шест лица, починали в резултат от допуснато от него ПТП. Загиналите са все още с неустановена самоличност.

Припомняме, че случаят е от четвъртък вечерта, когато се разигра гонка между екип на „Гранична полиция“ и автомобил с мигранти, която завърши с трагичен инцидент.

След гонка в Бургас: Кола с мигранти падна в езерото Вая, има жертви (ВИДЕО+СНИМКИ)

По време на разследването е установено, че обвиняемият е управлявал лек автомобил, возейки в него 9 пасажери, които противозаконно подпомагал да пребивават и преминават през територията на страната. Мъжът е управлявал превозното средство с превишена скорост и не се е подчинил на подадени звукови и светлинни сигнали от служители на РДГП-МВР-Бургас, следващи го с три автомобила. Въпреки действията на контролните органи, той продължил да управлява автомобила с превишена скорост, целейки да избегне спирането му от униформените. В резултат от действията си, обвиняемият загубил контрол над превозното средство, навлязъл в лентата за насрещно движение, блъснал автомобила в билборд, след което той се завъртял и паднал в езерото „Вая“. Това доведе и до смъртта на шест от пасажерите.

Мъжът е привлечен към наказателна отговорност и за подпомагане на деветимата пасажери да пребивават и преминават през българска територия в нарушение на закона.

Предстои Окръжна прокуратура-Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.

