26 годишният румънски гражданин Страте Чиприян получи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража”.След катастрофата в четвъртък вечерта в Бургас, когато след гонка с екипи на Гранична полиция автомобилът управляван от него самокатастрофира и загинаха 6 от общо 9 превозвани от него мигранти мъжът получи две обвинения- за причиняване на смърт на повече от едно лице при ПТП.

Румънецът, причинил смъртта на шестима мигранти край Бургас, остава в ареста

Другото обвинение е за подпомагане на деветимата пасажери да пребивават и преминават през българска територия в нарушение на закона.

В съдебна зала стана ясно,че работи като мебелист. Попаднал в ролята на муле, след като намерил обява за превозване на пътници от България.