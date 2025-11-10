-
Миниатюрни модели на апарата за ядрено-магнитен резонанс подготвят децата за прегледа
-
Експерт за Черния петък: Планирайте, за да не ви излъжат с фалшиви промоции
-
Потребителската кошница поскъпна с 2 лева тази седмица
-
Бъдещето на „Лукойл” у нас: Правомощията на особения управител и политическите дебати около рафинерията
-
Милен Велчев: Бюджетът е прахоснически, води ни към разруха
-
Проф. Веселин Методиев: 10 ноември е краят на едно зло – комунизмът рухна отвътре
Гледайте цялата емисия
Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни