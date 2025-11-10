-
Столична община обяви, че фирмата не изпълнява качествено задълженията си
Възстановено е обслужването на цветните контейнери за разделно събиране на боклук в 16-те района на София, в които то беше спряно. Това потвърдиха за NOVA от Столичната община. От “Екобулпак” още в неделя заявиха, че след няколкодневния бойкот ще се положат усилия да бъдат наваксани и пропуснатите обслужвания.
През изминалата седмица извозването беше прекратено, а СО обяви, че фирмата не изпълнява качествено задълженията си. От “Екобулпак” от своя страна поискаха среща с кмета Васил Терзиев. Според тях в контейнерите често има замърсени отпадъци - храна, мазнини и дори животински останки, които правят рециклирането невъзможно.
София пред нова криза с боклука? "Екобулпак" спря извозването на разделни отпадъци в 16 района
Становището на Общината е, че голяма част от отпадъка, който “Екобулпак” иска да депонира, е годен за преработка.Редактор: Ивайла Митева
