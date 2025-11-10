"Свобода" беше голямата дума на 10 ноември 1989 г., но десетилетия по-късно все още търсим нейния смисъл. Именно тук се появява списание "Стълбата" - издание, за което истинската форма на свободата е в мисленето, избора и действието на младите хора. Според отговорния редактор Кремена Димитрова културата е най-дълбокият израз на свободата и пространство, в което човек се осмелява да гради общност, основана на смисъл, а не на страх.

В предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS Кремена Димитрова представи новия брой на списанието и разясни неговата мисия. Тя направи ясно разграничение между свободата като понятие и нейния смисъл, който според нея е "природен инстинкт", подобен на смисъла на живота. "Хубаво е първо да се погрижим за личната си свобода и след това за обществената, за да можем да бъдем полезни на обществото", заяви Димитрова. Според нея, ако човек не е отвоювал собствената си свобода, той не може да разбере правата и задълженията си като част от по-голяма общност.

Списанието цели да говори на младите хора за техните права, но и за техните задължения, които са "двете страни на една и съща монета". Въпреки че подходът може да изглежда "old-school" за дигиталната ера, Димитрова смята, че днешното младо поколение е любопитно към миналото, включително към периода на социализма. "Стълбата" се стреми да им говори по честен начин, за да могат те сами да изградят своя гледна точка и критично мислене. "Това ще ги направи свободни", подчерта тя.

Връзката между културата и свободата е в основата на изданието. "Културата е най-добрият израз на свободата - свободата на изразяване чрез средствата на изкуството", обясни редакторът. Тя припомни, че преди 1989 г. това е било възможно само през призмата на цензурата.

Списание "Стълбата" е структурирано в четири основни раздела - Култура, Общество, Бъдеще и Технологии, които са неразривно свързани. Изданието изследва как технологиите променят обществото и как културата рефлектира и дори предрича тези промени. "Това, което вчера беше фантастика, е нашето настояще днес", коментира Димитрова, давайки за пример литературата. Мисията на безплатното издание е да даде на читателите си сериозно съдържание и повод за размисъл, които да създадат аналитично и критично мислене отвъд ежедневния новинарски поток.

Целия разговор гледайте във видеото.