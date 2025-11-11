Аржентинската супрезвезда Лионел Меси се докосна до новия и все още незавършен "Камп Ноу". "Бълхата", който е истинска икона в "Барселона", където прекара най-силните си години, публикува снимки от визитата си на съоръжението в социалните мрежи.

"Снощи се върнах на място, което ми липсва с цялото ми сърце. Място, където бях безкрайно щастлив, където всички вие ме накарахте да се чувствам хиляди пъти като най-щастливия човек на света. Надявам се някой ден да мога да се върна, за да се сбогувам като играч, което така и не успях да направя...", написа Меси в Instagram.

В момента 38-годишният футболист играе за "Интер Маями" в МЛС.

