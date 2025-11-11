На 1 януари България ще направи много решителна стъпка към това да бъде завършена нейната европейска интеграция през този неотклоним път, но изключително труден, от 10 ноември 1989 г. насам. Това каза премиерът Росен Желязков на конференцията на тема „Диалог за отбрана и демокрация: „Крепост на свободата“ в София. Организатор е Центърът за изследване на демокрацията.

„Българското правителство е ангажирано с укрепването на свободата такава, каквото я разбираме, и такава, която се опитваме трудно да изграждаме през последните 36 години“, добави премиерът.

„Като центристка евроатлантическа коалиция ние приоритизираме европейската интеграция и защитата на демократичното бъдеще на Украйна, като част от обединена Европа. Не е самоцелна задача на правителството е да брани своята устойчивост, а да брани устойчивостта на демократичните тенденции, които трябва да бъдат защитавани. Приемането на бюджета е един от тези рубикони, през които трябва да минем. И аз съм уверен, че българското правителство ще съумее да убеди Народното събрание да приеме първия бюджет в евро“, коментира още Желязков.

По думите на премиера България е готова и за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие с цел по голяма и по стабилна интеграция. „Сигурността в Европа не може да почива само и единствено върху ценности. Тя трябва да се подкрепя и от необходимия капацитет за защитата им. Европа трябва да приеме защитата на демокрацията като отбранителна политика, но не просто като идеология. Това трябва да е политика, която е насочена към защита на ценностите и тяхното укрепване и ще се води на три фронта - институционален, технологичен и ценности. България подкрепя усилията за разнообразяване на енергийните маршрути, укрепване на киберустойчивостта и интеграция на технологичните иновации, защото вярваме, че това са средствата на демократичната защита“, каза още Росен Желязков.