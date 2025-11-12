-
Санкциите са между 50 и 100 лева
Между 50 и 100 лева е глобата за пешеходци, които пресичат на необозначени за това места или говорят по телефона, докато са на пътното платно. В Монтана за минути тази сутрин бяха глобени няколко пешеходци, нарушили правилата за движение.
Специализирана полицейска операция, насочена към пешеходците, се провежда днес в града и има за цел да дисциплинира преминаващите и да повиши безопасността на движението. Екипите извършват проверки на основен булевард между двете гари в Монтана - участък, който е рисков и със засилено движение.
Новите глоби: По-сурови санкции за висока скорост, наличие на алкохол и неправилно паркиране
"При пресичане на пешеходната пътека, те трябва да спрат и да се огледат в двете посоки. Забранено е използването на мобилен телефон. Това са сериозни нарушения, защото застрашават живота и здравето на преминаващите", обясни старши инспектор Красимир Кирилов, началник на група "Пътен контрол" в Монтана.
