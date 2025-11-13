-
Какъв е произходът на артефактите и защо се смята, че изучаването им би променило историята на региона?
Служители на Криминалната полиция в Бургас откриха 761 старинни монети в дома на 77-годишен мъж от Поморие. До акцията се стигнало след получен сигнал, а на адреса са открити незаконно притежавани антични монети с различна форма и размери от античния и средновековния период. Те са толкова много, че ако бъдат изучени биха могли да променят историята на региона, смятат експерти.
Мъжът е задържан за срок до 24 часа.
БНБ представи официално българските евромонети
„Предстои назначаването на комплексна археологическа експертиза, която ще даде отговор на въпроса от кои епохи са монетите. Мъжът е проявявал интерес към историята от 50 години насам и е търсел и купувал такива находки. Пазарната стойност е различна от историческата. Имаме още два подобни случая в района за последните дни”, обясни в ефира на „Здравей, България” Димитър Михов от „Криминална полиция” към ОД на МВР – Бургас.
