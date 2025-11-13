Военно учение, при което се имитира авиокатастрофа, се провежда край велинградското село Драгиново. Практическото учение е на тема „Търсене и спасяване при авиационно произшествие и ликвидиране на последствията в гориста местност“. Целта е да се повиши готовността за реакция при извънредни ситуации.

Ще бъдат задействани специализирани автомобили, екипи и техника, а това може временно да увеличи присъствието на служби и движение на машини в района, предупреждават от Община Велинград.

Оттам призовават гражданите да запазят спокойствие и да проявят разбиране, тъй като дейностите са част от предварително планирано учение и няма реална опасност за населението.

Снимки: Благой Бекриев, NOVA