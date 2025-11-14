Окръжната прокуратура в Перник ще проведе брифинг съвместно с Главна дирекция „Национална полиция“. Причината – приключено разследване по досъдебно производство за причиняване на смърт на животни по особено жесток начин. В събитието ще се включат говорителят на прокуратурата в Перник, както и началникът на сектор „Престъпления против околната среда и дивата природа“.

Съдят мъжа и жената от Перник, заснемали порнографски клипове с насилие над животни



На този фон вълната от недоволство в страната не стихва. Повод за протестите е случаят от София, при който мъж прегази куче с личния си автомобил, излизайки от гараж в квартал „Разсадника“. В четвъртък пред ВМА се събраха демонстранти, които поискаха по-сурови наказания за насилниците на животни.

Редактор: Дарина Методиева