Подаден е сигнал в полицията, взети са отпечатъци
Обраха журналиста Йоан Запрянов. От апартамента му са задигнати лаптоп, китарен усилвател, който е доста рядък за България, конзола за игри, джойстик и колонка.
Потърпевшият каза пред NOVA, че обирджията е разбил ключалката и така е влязъл в имота му. Подаден е сигнал в полицията, взети са и отпечатъци.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Габриела Павлова
