Обраха журналиста Йоан Запрянов. От апартамента му са задигнати лаптоп, китарен усилвател, който е доста рядък за България, конзола за игри, джойстик и колонка.

Потърпевшият каза пред NOVA, че обирджията е разбил ключалката и така е влязъл в имота му. Подаден е сигнал в полицията, взети са и отпечатъци.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Павлова