Пред NOVA говорят служителите, заплашени с пистолет от 16-годишен тийнейджър по време на грабеж в заведение за бързо хранене в Монтана. Маскираният влязъл през незаключена врата и взел 500 лева от касата. Работещите вътре успели да избягат невредими. След разследване е установено, че извършителят е непълнолетно момче, използвало газ-сигнален пистолет.

Видео показва как маскираният тийнейджър с пистолет обира търговския обект в Монтана

Какво се знае още за случилото се и как полицията успява да разкрие извършителя?

„Чух как някой опитва да свали щората. Отидох да видя какво става, но не забелязах нищо. Обърнах се и в този момент нападателят скочи върху колегата, повали го на земята и насочи пистолет срещу него. След това тръгна към мен и аз веднага излязох, защото се изплаших. Много бързо взе парите и избяга. Беше с маска и черни дрехи”, разказа работещ в обекта.

Задържаха 16-годишен за въоръжен грабеж в заведение в Монтана

„Мислим, че го е организирал наш бивш работник, когото снаха ми изгони, защото крадеше. Другото момче е непълнолетно. Намериха оръжието зад сградата. Явно не е някакъв престъпник, щом не е успял да скрие пистолета, а го е захвърлил”, коментира собственикът на заведението Янка Крумова.

Полицията разкрива престъпника за часове.

„Грабежът е обмислен. Лицето е било подготвено. Произходът на оръжието се установява. Момчето е задържано в дома му. Не е криминално проявено”, каза в ефира на „Здравей, България” старши инспектор Даниел Янков, началник група „Криминална полиция” в Монтана.

За подобен тип престъпления законът предвижда от 3 до 10 години затвор. В случая става въпрос за непълнолетен и съдът може да наложи по-леко наказание в зависимост от обстоятелствата по случая.

Повече гледайте във видеото.