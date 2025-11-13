Зрелищният обир на заведение за бързо хранене в Монтана е заснет от охранителна камера. Нападението беше извършено малко след полунощ на 13 ноември 2025 г. Около 00:09 часа маскирано лице, въоръжено с пистолет, е проникнало през незаключена врата в обекта и е заплашило служителите. Уплашени, те побягнали, а извършителят взел от касата 500 лева и избягал, съобщават от Областната дирекция на МВР.

Задържаха 16-годишен за въоръжен грабеж в заведение в Монтана

Цялата сцена се е разиграла за по-малко от 30 секунди. На видеото се вижда как нападателят оставя оръжието на плота, събира парите от касата и напуска заведението.

На мястото е извършен оглед, иззети са веществени доказателства и са разпитани свидетели.

След проведени оперативно-издирвателни действия полицията е установила и задържала извършителя - 16-годишен младеж от монтанското село Стубел.

По данни на МВР, при нападението е използван газов сигнален пистолет. По случая е образувано досъдебно производство.