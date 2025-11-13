-
Парична гаранция от 5000 лв. за специализанта, прегазил кучето Мая
-
СДВР: Дилъри "зарибяват" деца с дрога в опаковки за лакомства
-
Внасят делото за побоя над русенския полицейски шеф до средата на декември
-
Откриха над 760 старинни монети в дома на мъж от Поморие
-
Задържаният с 4,23 промила пил водка и излязъл да се поразходи с колата
-
Откраднаха от платен паркинг в София бус на Иван и Андрей
16-годишното момче нахлуло в заведение за дюнери през незаключена врата
Зрелищният обир на заведение за бързо хранене в Монтана е заснет от охранителна камера. Нападението беше извършено малко след полунощ на 13 ноември 2025 г. Около 00:09 часа маскирано лице, въоръжено с пистолет, е проникнало през незаключена врата в обекта и е заплашило служителите. Уплашени, те побягнали, а извършителят взел от касата 500 лева и избягал, съобщават от Областната дирекция на МВР.
Задържаха 16-годишен за въоръжен грабеж в заведение в Монтана
Цялата сцена се е разиграла за по-малко от 30 секунди. На видеото се вижда как нападателят оставя оръжието на плота, събира парите от касата и напуска заведението.
На мястото е извършен оглед, иззети са веществени доказателства и са разпитани свидетели.
След проведени оперативно-издирвателни действия полицията е установила и задържала извършителя - 16-годишен младеж от монтанското село Стубел.
Обраха касата за дарения в параклиса в Цалапица
По данни на МВР, при нападението е използван газов сигнален пистолет. По случая е образувано досъдебно производство.
Последвайте ни