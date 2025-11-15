Спор за сметки за ток и вода в плувен басейн във Враца заплашва да остави учениците от местното спортно училище без тренировки. Историята започва, когато 10-годишният син на Ваня Ангелова се записва в Спортно училище „Св. Климент Охридски“ с профил „Плуване“. Детето тренира от 5-6 години, но за първа година е в това училище.

От години учебното заведение използва басейна в спортния комплекс, който е общинска собственост. От началото на септември обаче басейнът е бил в ремонт и децата са тренирали на друго място. Всичко е вървяло нормално до началото на тази седмица.

„В понеделник ни събраха на родителска среща всички, които тренират плуване в училището, и ни казаха, че тъй като вече басейнът е отворен, трябва да се събират пари за часовете по плуване, които имат децата през учебно време“, разказва Ваня Ангелова. „Ние, родителите, се възмутихме. Попитахме защо. Казаха ни, че по 60 лева трябва да даваме, да плащаме. Това е най-евтиният вариант, който са успели да спазарят, както се казва“.

По думите на Ваня на срещата не е станало ясно как и на кого ще се плаща сумата, а само, че е задължителна, за да може детето ѝ да посещава часовете по плуване.

Възмутена, тя публикува гневен пост във Facebook групата „Враца - Кажи на кмет и община“, на който откликва заместник-кметът с ресор „Култура, спорт и туризъм“ Александър Владимиров.

„Изведнъж една сутрин се събудихме със справедливото недоволство на родителите, че се искат пари, за да имат децата им часове по физическо. Това е безкрайно недопустимо и не знам дори на кой и как му е хрумнало“, коментира той.

От общината също нямат яснота защо са поискани пари. „Нямаме представа, защото това, което знаем, е от родителите, но родителите също не знаят точно за какво им искат пари. Казали са им, че искат да се плаща някаква такса на басейна. Такса на басейна, както и на всеки друг спортен обект, родители на деца, които учат в спортното училище, не дължат“, категоричен е Владимиров.

Директорът на спортното училище Даниела Велкова заяви по телефона, че има подписано споразумение, според което учениците ползват басейна безвъзмездно. От плувния клуб обаче контрират: „Вярно е, ние имаме договор, но имаме договор да им осигурим треньор, да осигурим всичко друго, но не и консумативите. Ние не можем да събираме от децата пари, за да плащат консумативите на спортното училище“.

Според Валентин Николов идеята за събиране на пари е дошла от треньорката към спортното училище. „Тя ми каза: "Ако е нужно и ако трябва, ще събера родителите да съберат по 60 лева и да плуват тука". И аз отначало викам "добре, хайде, ще направим една родителска среща". Отначало 70% казаха "да", 30% казаха "не"“, разказва той. На втора среща обаче всички родители са били против, тъй като са сметнали, че таксата е неоправдана и би натоварила семейния бюджет.

Заместник-кметът Александър Владимиров беше категоричен, че в учебни часове децата не дължат нищо за ползването на спортната база. „Точно затова държавата с нейните делегирани бюджети отпуска пари на всички училища да образоват нашите деца. Ангажиментът на клубовете и на училището е да си плащат режийните сметки за ток и вода“, допълни той.

В крайна сметка, единствената добра новина в този омагьосан кръг е, че поне до Нова година сметките ще бъдат поети от общината, а децата ще могат да продължат тренировките си.

