Идеята на събитието е скалната столица на България да се превърне и в град на любовта
В Белоградчик, преди по-малко от денонощие, отпразнуваха любовта и семейното щастие. Младоженците от скалната столица на България, но с половин век брак зад гърба си, се увеличиха с още 10 двойки. Репортерът на NOVA Биляна Борисова разказа повече за вълнуващото събитие в ефира на “Събуди се”.
Половин век след първото „Да“ 10 белоградчишки двойки отново преживяха своя сватбен ден.
50 години, ръка за ръка, разбирателство и много любов. Така Марияна Тодорова описва брака си. „Рецептата за семейно щастие е кавги и нищо друго, иначе не става“, сподели тя.
„Не съм мислила, че ще доживея, но си минават годините“, каза Венка Богдановска.
50 години любов: Десетки двойки в Монтанско празнуват заедно златните си сватби
Двойките отново поставиха подписите си и си обещаха да са заедно поне още 50 години.
Събитието е организирано от община Белоградчик, а идеята е скалната столица на България да се превърне и в град на любовта.
„Истински празник е. Днес ще покажем на младите хора, че е много важно да се сключи брак. Нека поне да дадем пример на младите, че любовта е най-важното нещо в живота на един човек и на едно семейство”, смята кметът на града Боян Минков.
Юбилярите си пожелаха най-ценното - здраве. И дадоха съвет към младите. „Освен обич, трябва толерантност един към друг, за да създадете семейство“, каза Венка Богдановска.
Празникът продължи с духовата музика на Белоградчик и се превърна в истинска северозападна сватба.
