В предаването "Близо до спорта" гостуват треньорите по хандбал Галин Лазаров и Димитър Джепков.

Определяните като двама от най-отдадените специалисти в хандбала споделят своята история – как започва развитието на клуба в Челопечене, какво ги мотивира да работят с млади таланти и как успяват да вдъхновят децата да избират спорта пред екрана.

Историята на най-великия треньор в хандбала

Тя говорят открито за трудностите: липсата на зали, финансиране, конкуренцията с други спортове, но и за това как въпреки всичко хандбалът в Челопечене расте, печели нови деца и създава шампиони.

