-
„Историите на Мария Йотова“: Кирил Николов–Дизела възражда забравен планински маршрут
-
„Да хванеш гората”: Семейството, което остави столицата заради животновъдството
-
Центърът за подводна археология в Созопол вече е институт към ЮНЕСКО
-
Системата „Бонус-малус” влиза в сила от февруари
-
Карлос Насар: Предложиха ми 2 млн. долара, но аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари
-
"Нищо лично": Българин е трети в света по лютоядство
Тя говорят открито за трудностите: липсата на зали, финансиране и конкуренцията с други спортове
В предаването "Близо до спорта" гостуват треньорите по хандбал Галин Лазаров и Димитър Джепков.
Определяните като двама от най-отдадените специалисти в хандбала споделят своята история – как започва развитието на клуба в Челопечене, какво ги мотивира да работят с млади таланти и как успяват да вдъхновят децата да избират спорта пред екрана.
Историята на най-великия треньор в хандбала
Тя говорят открито за трудностите: липсата на зали, финансиране, конкуренцията с други спортове, но и за това как въпреки всичко хандбалът в Челопечене расте, печели нови деца и създава шампиони.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни