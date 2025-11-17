В Монтана служител на “Градска мобилност” беше нападнат и пребит заради поставена скоба на неправилно паркиран автомобил. Мъжът е с наранявания по главата и лицето. Има и задържан.

Всичко се случва на оживения бул. Хаджи Димитър. Ден преди нападението контрольорите на “Градска мобилност” поставят скоба на два автомобила, собственост на едно семейство. Те си заплащат свалянето на скобите, идват екипи и ги махат.

На следващия ден служителят на “Градска мобилност” Борислав Борисов идва на работа на същото място. ”Гражданинът, на който бяхме оставили предния ден скобите, ме попита: “Вие ли сте градските мутри за скобите?”. Тогава започна да ми нанася удари по главата”.

Емил Иванов, директор на ОП "Градска мобилност" - Монтана, пристига минути след нападението. “Борислав се беше обадил на 112. Тук вече имаше двама служители на РПУ-Монтана. Бяхме се обадили на бърза помощ да дойде да го прегледат. Той беше уплашен, седеше на една пейка, течеше му кръв от носа”, коментира той.

“Ние направихме справка в нашата електронна система за тези автомобили, на които предния ден са били поставени скоби. Установихме на кого са автомобилите. Казахме на полицаите. Те реагираха много бързо и започнаха да работят по случая”, обясни Иванов.

В същия ден има задържан. “С мен се свърза началникът на районното управление господин Шумански. Той ми каза, че има задържано лице. По случая е образувано досъдебно производство. Задържан е за 24 часа, след това ще му бъде повдигнато обвинение”, сподели Иванов.

По думите на Веселин Петров, който също е служител, често се сблъскват с агресия по време на работния ден. “От 10 скоби през деня, най-малко при 3 или 4 ще се сблъскаме с обиди и псувни. Вербалната агресия е всеки ден”.

“Миналата година имаше подобен случай на центъра - блъскане, дърпане, бутане, псувни и закани. РПУ-Монтана го прекрати, защото нямало достатъчно данни”, обясни Петров.

Директорът на ОП "Градска мобилност" - Монтана сподели, че преди 2 години, когато е започнала да работи зоната в Монтана, полицаите са били плътно с тях. “Системата е модерна, няма човешка намеса. Минават контрольорите с устройства, сканират автомобилите. Камерата минава за снимка и ако след 15 минути няма информация, че колата е заплатила чрез SMS или билетче, тогава минава екип и слага скобите на автомобила”, обясни Иванов.

