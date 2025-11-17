Все повече са сигналите за забелязани мечки в населени места. Мечка беше заснета в Карлово, множество са сигналите за мечка с мече край язовир Копринка, в село Бузовград и в близките населени места.

Прави впечатление, че това е районът на Централен Балкан. През лятото имаше множество случаи на мечки, които навлизат и унищожават пчелини.

“Все още температурите са доста положителни за зимния сезон. Това стана обичайно през последните 5-6 години. Но тази година липсата на хранителен ресурс в природата сведе до това мечките да слязат толкова близо в обитаемите човешки територии”, коментира д-р Руско Петров от Спасителен център за диви животни "Зелени Балкани".

Според него именно липсата за подготовка за зимния сезон ги накара да се приближат толкова до хората.

“Чумата по свинете също помогна мечките да имат по-висок размножителен успех в последните 2-3 години. Заради този богат хранителен ресурс мечките имаха по 3 или 4 мечета”, обясни експертът.

Той коментира, че има и бракониери, които отстрелват мечки, но това е забранено на територията на България.

“Много хора тръгнаха да събират гъби в последните няколко седмици. Нашият апел е те да бъдат шумни, да си пеят, да викат. Мечките са доста страхливи животни и винаги избягват контакта с човека”, каза д-р Петров.

По думите му има и спрейове против мечки, които вече са достъпни в страната. “Ако по-голяма група навлиза в гората, е хубаво да имат един такъв, който да им стои закачен на колана”.

“Редки са случаите на нападение. Това се случва, когато човекът изненада мечката в по-близо разстояние от около 20-30 метра. Другият вариант е, ако хората се приближат до малките мечета, за да ги снимат. Но като цяло едрите хищници в страната избягват човешкото присъствие”, смята експертът.

Д-р Петров повтори, че трябва да бъдем шумни и да сигнализираме на мечките, че ние сме там. “Този дом е техният, а ние трябва да почукаме на вратата им”.

Повече по темата гледайте във видеото.