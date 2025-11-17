Снимка: iStock
-
Темата коментират Пепи Димитрова и Мария Стоева
Парламентът прие на първо четене родители на деца до 12-годишна възраст да имат правото да работят на непълен работен ден или от разстояние през лятната ваканция. Темата коментираха пиар експертът Пепи Димитрова и експертът по човешки ресурси Мария Стоева в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
Димитрова смята, че "депутатите се занимават с несъществени въпроси" и подчерта, че има сфери, в които това е невъзможно. Пиар експертът смята, че този закон е по-добре да не влиза в сила, защото ако това се случи, ще се създаде проблем.
Според Стоева тази идея е много хубава, но няма да сработи. Тя смята, че създаването на по-добри условия за работа и живот на родителите с малки деца е важно, но "тази мярка няма да доведе до нищо съществено". HR експертът допълни, че и към момента има има закон, който гласи същото и засяга родителите на деца до 8-годишна възраст. Тя обаче изрази съмнение, че хората са запознати с този факт. Според нея тези въпроси по принцип се разрешават в разговор между работодател и служител.
Стоева беше категорична, че хоумофис не означава, че служителят работи по-малко - дори напротив, има хора, които онлайн работят по-добре по обективни причини.
Коледен бонус – задължителен в Словения
Стоева и Димитрова коментираха новината, че Словения е въвела задължителен коледен бонус за всички служители в размер на половината минимална работна заплата. Според ЧР експерта за България това би бил още един удар върху работодателя. Димитрова каза, че у нас има фирми, които дават коледен бонус в размер на една работна заплата.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
