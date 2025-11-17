Лек автомобил е открит "паркиран" във варненски подлез. Колата е с нидерландска регистрация и е спряна близо до стълбите и изхода на подлеза при спирка „8 декември“.

Снимка: БГНЕС

Не е ясно как превозното средство се е озовало там.

Снимка: БГНЕС

Кола влезе в подлез във Варна, шофьорът твърди, че спирачките отказали

От МВР съобщиха, че не става дума за инцидент, а шофьорът е решил да паркира на това място. Тепърва предстои да се изясни самоличността на собственика, който ще бъде глобен, а автомобилът ще бъде репатриран.