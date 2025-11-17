-
Коментар на Даниела Везиева, Калин Вельов и Благой Бойчев
В първия ден от работната седмица гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - икономистът Даниела Везиева, музикантът Калин Вельов и режисьорът Благой Бойчев, дебатираха по няколко въпроса.
Първата тема е за реформата в държавната администрация, която изглежда все по-наложителна, но изисква политическа воля. Според председателя на бюджетната комисия в парламента Делян Добрев като първа стъпка трябва да бъдат съкратени незаетите щатове, които според него са 10 500 и служат само за да се разпределят бонуси на всеки три месеца.
След това гостите обсъдиха нападението над служител на "Градска мобилност" в Монтана.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Габриела Павлова
