В първия ден от работната седмица гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - икономистът Даниела Везиева, музикантът Калин Вельов и режисьорът Благой Бойчев, дебатираха по няколко въпроса.

Първата тема е за реформата в държавната администрация, която изглежда все по-наложителна, но изисква политическа воля. Според председателя на бюджетната комисия в парламента Делян Добрев като първа стъпка трябва да бъдат съкратени незаетите щатове, които според него са 10 500 и служат само за да се разпределят бонуси на всеки три месеца.

След това гостите обсъдиха нападението над служител на "Градска мобилност" в Монтана.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Павлова