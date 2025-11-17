Снимка: iStock
-
-
-
-
-
-
-
Трусът е бил на дълбочина от 5 км
Земетресение с магнитуд 3.7 по Рихтер беше регистрирано в Югозападна България в 16:48 часа в понеделник. По данни на Европейския сеизмологичен център трусът е бил на дълбочина 5 км.
Епицентърът е на 16 км югозападно от Благоевград и около 92 км южно от София.
Снимка: EMSC
Засега няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети.Редактор: Ралица Атанасова
