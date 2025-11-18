Според Златю Кличев хората не бива да хранят животните, защото това ги кара да губят инстинкта си

Популацията на мечките стана твърде голяма. За това алармира директорът на Държавно горско стопанство - Карлово Златю Кличев.

"Някои от жителите на града подхранват животните. Това ги социализира, но те губят инстинкта си на диво животно и свикват с хората", допълни той.

Припомняме, че заради зачестили сигнали държавата въвежда нови правила за действие при навлизане на мечки в населени места. Новият протокол координира действията на три министерства при появата на животното в урбанизирани територии. Документът е подписан от министрите на земеделието и храните, вътрешните работи и околната среда и водите.

Експерт: Пейте и бъдете шумни в гората, за да избегнете среща с мечка

Целта е държавата да реагира по-ефективно при случаи като този в Карлово. Там мечка слезе до първите къщи в северната част на града и се разходи по няколко улици в търсене на храна и нанесе щети по дворовете като изяде гроздето. От миналия петък денонощни патрули на Държавното горско стопанство извършват обходи и пазят града.

Според Кличев мерките ще дадат ефект, тъй като присъствието на хора и вдигането на шум отблъсква мечките.

Повече гледайте във видеото.

