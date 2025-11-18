Популацията на мечките стана твърде голяма. За това алармира директорът на Държавно горско стопанство - Карлово Златю Кличев.

"Някои от жителите на града подхранват животните. Това ги социализира, но те губят инстинкта си на диво животно и свикват с хората", допълни той.

Припомняме, че заради зачестили сигнали държавата въвежда нови правила за действие при навлизане на мечки в населени места. Новият протокол координира действията на три министерства при появата на животното в урбанизирани територии. Документът е подписан от министрите на земеделието и храните, вътрешните работи и околната среда и водите.

Експерт: Пейте и бъдете шумни в гората, за да избегнете среща с мечка



Целта е държавата да реагира по-ефективно при случаи като този в Карлово. Там мечка слезе до първите къщи в северната част на града и се разходи по няколко улици в търсене на храна и нанесе щети по дворовете като изяде гроздето. От миналия петък денонощни патрули на Държавното горско стопанство извършват обходи и пазят града.

Според Кличев мерките ще дадат ефект, тъй като присъствието на хора и вдигането на шум отблъсква мечките.

Повече гледайте във видеото.