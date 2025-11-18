-
Мащабна полицейска акция във Варна за непълнолетни в казина
Северозападна България - на първо място по смъртност на пътя в Европа
Мечки навлизат в населени места: Експерти алармират, че популацията им е станала твърде голяма
Бенчев: Суровият петрол тръгна надолу, възможно е да има задържане на цените по бензиностанциите
Спортни новини (17.11.2025 - късна)
Евакуации по Дунав: Турски кораб с втечнен газ се запали след руски атаки с дрон
Редактор: Ина Григорова
