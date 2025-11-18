Във вторник гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - икономистът Даниела Везиева, музикантът Калин Вельов и режисьорът Благой Бойчев, дебатираха по няколко въпроса.

Първата тема е за промените в правилата за паркиране в София, срещу които вече са насрочени 4 протеста в социалните мрежи. За удвояването на цените за престой в зоните се самосезира и КЗП, която ще проверява има ли основание за драстичното поскъпване.

След това гостите обсъдиха въздохът на машините и рисковете пред човечеството.

Редактор: Ивайла Митева