Коментар на Даниела Везиева, Калин Вельов и Благой Бойчев
Във вторник гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - икономистът Даниела Везиева, музикантът Калин Вельов и режисьорът Благой Бойчев, дебатираха по няколко въпроса.
Първата тема е за промените в правилата за паркиране в София, срещу които вече са насрочени 4 протеста в социалните мрежи. За удвояването на цените за престой в зоните се самосезира и КЗП, която ще проверява има ли основание за драстичното поскъпване.
След това гостите обсъдиха въздохът на машините и рисковете пред човечеството.
Цялото предаване гледайте във видеото.
