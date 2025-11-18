-
Камарата на представителите на Конгреса на САЩ одобри отварянето на досиетата „Епстийн“
-
Иновация в инвитро процедурите: Наблюдение на ембрионите в реално време
-
Малолетните деца - новата мишена на наркодилърите
-
Испания обяви нова военна помощ за 615 милиона евро за Украйна
-
Банкоматите спират за часове в Новогодишната нощ: Експерт с подробности за смяната с еврото
-
Силен вятър пренасочи полет към Солун: Актьори от спектакъла "Поетите" бяха сред блокираните пътници
-
„Деца рисуват за деца“: Благотворителната инициатива на БПЦ събира средства за специални легла в ИСУЛ
