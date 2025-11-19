Мечките в България все по-често стават част от новинарските емисии, появявайки се в населени места. Основната причина за това е извънредната ситуация, причинена от липсата на храна в дивата природа, обясни Александър Дуцов, експерт по опазване на видовете във "WWF България" в предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS.

Според него, драстичните климатични промени са довели до години с много слаба реколта от горски плодове.

"Имахме много топла зима, едно застудяване катастрофално през април, което унищожи всички цъфнали дървета и храсти. В резултат на което в дивата природа останахме без горски плодове", заяви Дуцов.

Този глад принуждава животните, особено младите "тийнейджъри", да търсят алтернативни източници на храна в близост до хората.

►Нападат ли мечките и какво да правим?

Въпреки че мечката е най-големият хищник в Европа, нападенията над хора са изключително редки. Дуцов подчерта, че за последните над 70 години в България има само един смъртен случай. Повечето инциденти са резултат от изненада, когато човек неволно наруши "критичната дистанция" на животното.

⇒ При неочаквана среща с мечка, най-важното е да се запази спокойствие.

⇒ Не правете директен очен контакт, тъй като това може да се възприеме като провокация.

⇒ Не бягайте. Започнете бавно да се отдръпвате назад, с лице към животното, говорейки тихо, за да покажете, че не сте заплаха.

⇒ Изправянето на задни крака не е знак за атака, а начин мечката да събере повече информация чрез обонянието и слуха си.

Легендата, че трябва да се "правим на умрели", е крайна мярка, която се препоръчва само ако вече сте обект на физическа атака. В такава ситуация трябва да заемете ембрионална поза, за да защитите вътрешните си органи.

►Дългосрочните решения

Според експерта популацията на мечки не е нараснала драстично, а животните са принудени да търсят храна извън естествения си хабитат. Дългосрочните решения включват мерки за превенция по модела "Bear Smart Community":

Обезопасяване на източниците на храна: Поставяне на специализирани контейнери за смет, които са недостъпни за животните.

Електрически огради (електропастири): Ефективен начин за предпазване на пчелини и селскостопански животни.

Създаване на спешни екипи: Необходимо е да има групи за бързо реагиране, които да прогонват "проблемни" мечки, загубили страха си от хората.

"Превенцията е по-добра от последващите мерки", заключи Александър Дуцов, като добави, че се работи по протокол за действие при подобни ситуации, но е важно и местните общности да предприемат нужните стъпки, за да направят населените си места по-неатрактивни за дивите животни.

