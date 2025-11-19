В сряда гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - икономистът Даниела Везиева, музикантът Калин Вельов и режисьорът Благой Бойчев, дебатираха по няколко въпроса.

Първата тема в предаването е за политическите спорове, след като Конституционният съд реши, че предишният председател на парламента Наталия Киселова неправомерно е върнала искането на Румен Радев за референдум за въвеждане на еврото, без то да бъде разгледано от Народното събрание.

След това насочиха вниманието си към проблема със задлъжняването, който засяга все повече млади хора у нас. По данни на Камарата на частните съдебни изпълнители вече има 120 000 изпълнителни дела за кредити, изтеглени от хора на възраст между 18 и 30 години, които са похарчени предимно за луксозни стоки, техника и екскурзии.

Редактор: Ралица Атанасова