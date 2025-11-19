Украинското правителство разреши на компании от сектора на енергетиката, комуникациите и транспорта да закупуват и използват техника за противовъздушна отбрана, за да подобрят ефективността си в борбата с руски въздушни атаки. Това заяви министърът на отбраната Денис Шмигал, цитиран от "Ройтерс".

Русия значително засили въздушните си удари по украинска инфраструктура, като взе на прицел енергийни и транспортни съоръжения, както и такива, които поддържат нормалната дейност в градовете.

Пентагонът одобри продажба на оборудване за поддръжка на системите "Пейтриът" на Украйна

"Предприятията ще могат да закупуват или да получават оборудване за противовъздушна отбрана по решение на военното командване или чрез поръчки за доставка, съгласувани с Министерството на отбраната", написа Шмигал в приложението "Телеграм".

Той уточни, че групите за ПВО към предприятията ще се подчиняват единствено на заповедите на въоръжените сили, ще получават информация от тях, а служителите в тези групи ще бъдат одобрявани от службата за национална сигурност.

Министърът отбеляза, че групите ще се състоят от "надеждни служители на предприятията, като по този начин ще се подобри ефективността на гражданската противовъздушна отбрана и ще се защитят съоръжения от стратегическо значение".

Редактор: Ивайла Митева